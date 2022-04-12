Вы довольны тем, как вас лечат? ФОМС предлагает проводить опросы пациентов

Фонд обязательного медицинского страхования подготовил проект постановления, направленный на улучшение качества медицинской помощи населению. Планируется ввести оценочную карту.

В документе говорится, что следует утвердить положение о системе контроля и оценки качества медицинской помощи в организациях здравоохранения страны.

Она должна быть основана на следующих принципах:

пациентоориентированность: своевременность, заинтересованность и вежливость медицинского персонала;

стандартизированность медицинской помощи: соответствие оказанной помощи утвержденным клиническим протоколам, соблюдение нормативных документов в области здравоохранения, регулирующих качество и условия предоставления медицинской помощи, наличие необходимого медицинского оборудования и оснащения;

эффективность: разумное использование человеческих, материальных и финансовых ресурсов здравоохранения, максимальное снижение нетрудоспособности населения.

Контроль и оценка качества должны включать систему измерения качества. Для этого будут внедрены экспертиза качества медицинской помощи и оценочная карта. По результатам проведенной оценки больницы получат денежное поощрение из бюджета ФОМС.

Для того чтобы изучить настроение пациентов, будут проводиться опросы.

Отмечается, что территориальными управлениями ФОМС заключены договоры со 182 организациями здравоохранения. Он работает со 185 поставщиками фармацевтических услуг, которые предоставляют льготные препараты.