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Общество

В центре кардиохирургии «Алтын балалыка» провели 11 операций

С сентября в центре инновационной кардиохирургии при НИИХСиТО, расположенном в оздоровительно-реабилитационном центре «Алтын балалык», провели 11 операций детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По словам директора центра Таалайбека Кудайбердиева, в планах установить ангиограф.

«Это позволит на современном инновационном уровне без операции проводить коррекцию не только врожденных пороков сердца, но и диагностировать прединфарктные состояния, своевременно и эффективно лечить больных с инфарктами, коррегировать клапанные пороки сердца, сосудистую патологию любой локализации от периферийных сосудов до сосудов головного мозга», — отметил он.

В ведомстве добавили, что в «Алтын балалыке» продолжают строительство и ремонт, благоустройство и озеленение территории. Оздоровительно-реабилитационный центр разделен на несколько блоков. В здании разместят лечебно-диагностический центр, клинико-диагностическую лабораторию и пансионат для детей и родителей. В центре создают все условия для комфортного пребывания пациентов — просторные палаты, уютные зоны отдыха, столовые, актовый зал и другие помещения, пляж.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2022 года. «Руководство Минздрава прилагает все усилия, чтобы объект сдали в срок», — отметили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230445/
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