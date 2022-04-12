COVID-19 в мире. Заразились более 499,7 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 593 тысячи 752 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 499 миллионов 748 тысяч 65 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 449 тысяч 398), Индии (43 миллиона 36 тысяч 132), Бразилии (30 миллионов 161 тысяча 909), Франции (27 миллионов 166 тысяч 205), Великобритании (21 миллион 807 тысяч 532), России (17 миллионов 745 тысяч 453), Турции (14 миллионов 965 тысяч 867), Аргентине (9 миллионов 54 тысячи 126), Иране (7 миллионов 194 тысячи 768), Колумбии (6 миллионов 88 тысяч 335), Испании (11 миллионов 627 тысяч 487), Италии (15 миллионов 320 тысяч 753) и Германии (22 миллиона 878 тысяч 428).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 181 тысячи 560. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 140 человек. В том числе в США всего скончались 985 тысяч 826 человек, Бразилии — 661 тысяча 576, Индии — 521 тысяча 691, Мексике — 323 тысячи 725, России — 364 тысячи 506, Великобритании — 170 тысяч 715 и Италии — 160 тысяч 863.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 970 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 394 тысячи 82, Узбекистане — 238 тысяч 88, Таджикистане — 17 тысяч 786.