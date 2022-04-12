Для сельских женщин и молодежи в областях заработали центры цифровых навыков

Для сельских женщин и молодежи в трех областях Кыргызстана заработали центры цифровых навыков. Об этом сообщила координатор проекта Банур Абдиева.

По ее словам, торжественное открытие прошло в Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях на базе государственных университетов.

Центры оснастили необходимой техникой и оборудованием для обучения информационно-коммуникационным технологиям, а также получения государственных услуг онлайн и консультаций.

На базе Баткенского, Ошского и Иссык-Кульского государственных университетов организовали Караван цифровых инициатив, в рамках которого сельские сообщества и студенты смогли ознакомиться с успешными кейсами отечественных цифровых инициатив и стартапов.

Центры цифровых навыков открыты в рамках проекта Европейского союза «DigiKonush Построение прозрачного будущего для сельских сообществ через цифровизацию» (от слова digital), который реализует центр гражданских инициатив «Лидер» в партнерстве с Эстонским центром международного развития. Направлен на повышение цифровой грамотности женщин и молодежи, проживающих в сельских регионах страны.

Согласно проведенному исследованию, в 2020 году лишь 15-17 процентов женщин в Кыргызстане могут выполнять самые простые действия с использованием компьютера. Самые низкие показатели — в Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях.

Государственный портал электронных услуг используют не более 9 процентов женщин, причем среди молодежи этот процент еще ниже.