Новых случаев заболевания и смерти от внебольничной пневмонии и COVID-19 нет. Об этом сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, в Кыргызстане лечение от коронавируса получают 85 человек.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 13 человек, в больницах — 72. Из них три человека в крайне тяжелом состоянии, 30 — в тяжелом. Состояние 39 больных (или 53,5 процента) оценивают как средней тяжести.

Выздоровевших нет.

Всего с марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 970 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, умер — 2 тысячи 991 человек.