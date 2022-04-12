Через границу с Казахстаном не пропускают автобусы. Комментарий Погранслужбы

В Пограничной службе ГКНБ опровергли информацию о том, что через кыргызско-казахскую границу не пропускают пассажирские автобусы.

В ведомстве напомнили, что 11 апреля сняты ограничения для граждан Кыргызстана по пересечению государственной границы Республики Казахстан в автомобильных пунктах пропуска с КР.

В Погранслужбе отметили, что с 00.00 11 апреля кыргызстанцы начали пересекать госграницу через пункты пропуска «Ак-Жол», «Чалдыбар», «Кен-Булун», «Токмак» и «Чон-Капка».

«Информация о том, что через кыргызско-казахстанскую госграницу не пропускают пассажирские автобусы, не соответствует действительности. С момента снятия казахстанской стороной ограничений для граждан Кыргызстана в пунктах пропуска не был зафиксирован ни один пассажирский автобус. Более того, не осуществлялась даже продажа билетов на рейсы, следующие транзитом через Казахстан в Узбекистан и Россию», — проинформировали в ПС ГКНБ.

Напомним, ранее заместитель директора госпредприятия «Бишкекский автовокзал» Алмазбек Байсотуев 24.kg сообщил, что РК открыла границу, но не для всех — не пропускают пассажирские автобусы.