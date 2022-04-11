Строительство школ. Компания может быть связана с Равшаном Сабировым

Компания, которая собирается строить школы в Бишкеке, может быть связана с именем главы Госагентства по инвестициям Равшаном Сабировым.

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Портал «ОсОО.kg» при поиске «Экспресс-Строй КГ» указывает, что учредителями компании были Нурдин Сабиров, Эрлан Сыргабеков, Дулкун Ходжамниязов, Александр Коптев, Анатолий Мележик. Сейчас же учредителями указаны Ахмадшох Азатов и Эрмек Атантаев.

По имеющейся информации, Нурдин Сабиров и Ахмадшох Азатов — сыновья Равшана Сабирова. Нурдин Сабиров также числится учредителем и руководителем компании со схожим названием — «Экспресс-Строй».

По данным Министерства юстиции, ОсОО «Экспресс-Строй КГ» прошло перерегистрацию буквально пару недель назад — 24 марта. Сейчас руководителем и учредителем значится Кочкорбек Жуманазаров. Он является руководителем или учредителем еще нескольких фирм: ОсОО «Чок-Тал-Сити», ОсОО «Модуль Хаус», ОсОО «Евро Шпал», ОсОО «КЖ Глобал Компании», ОсОО «КЖ Инвест Компании».