Мед, консервы, одеяла. Кыргызстанцы отправили первую партию гумпомощи в Украину

Кыргызстанцы отправили первую партию гуманитарной помощи в Украину. Об этом в Facebook сообщила учредитель ОФ «Помогать легко» Динара Аляева.

«Проводили первую партию помощи для Украины. Спасибо всем, кто с любовью упаковывал каждый пакетик и коробку, банки с нашим кыргызским медом, детские подгузники, конфеты, консервы, теплые одеяла, спальние мешки. Вы невероятные!» — написала она.

Ранее сообщалось , что оставлять любую помощь можно по адресу: бульвар Молодой Гвардии, 71а, во дворе Первого детского хосписа. На посылке просят писать, что лежит внутри, кто передал, а также свои контакты. По любым вопросам можно звонить по номеру 0556400400.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.