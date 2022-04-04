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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Бишкеке собирают гуманитарную помощь для отправки в Украину

В Бишкеке собирают гуманитарную помощь для отправки в Украину. Об этом в Facebook сообщила учредитель ОФ «Помогать легко» Динара Аляева.

По ее словам, оставлять любую помощь можно по адресу: бульвар Молодой Гвардии, 71а, во дворе Первого детского хосписа. На посылке просят писать, что лежит внутри, кто передал, а также свои контакты.

«Смотреть и читать о том, что сейчас происходит в Украине, невозможно, как и невозможно просто бездействовать. Давайте соберем помощь и покажем нашему правительству, что такое быть человеком. У нас после событий на границе в Баткене детям нужны были самые элементарные лекарства: от температуры, кашля, теплые вещи, питание. Сейчас населению Украины нужны спальные мешки, карематы, теплые одеяла, сухофрукты, не скоропортящиеся продукты», — говорится в сообщении.

По любым вопросам можно звонить по номеру 0556400400.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229665/
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