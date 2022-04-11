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Общество

Джулиан Леннон нарушил клятву и исполнил Imagine ради Украины

Британский рок-певец Джулиан Леннон — сын легендарного Джона Леннона, основателя группы The Beatles — нарушил собственное обещание и исполнил знаковую песню своего отца. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что в рамках онлайн-марафона Stand Up For Ukraine артист спел композицию Imagine. Джулиан Леннон выразил слова поддержки Украине, которая уже больше шести недель сражается с Россией.

«Как человек и как артист, я чувствовал себя обязанным ответить самым значительным образом, которым мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы Imagine», — написал он.

59-летний артист нарушил свое обещание никогда публично не исполнять культовую композицию отца.

«Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — отметил Джулиан Леннон.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230271/
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