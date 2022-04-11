Джулиан Леннон нарушил клятву и исполнил Imagine ради Украины

Британский рок-певец Джулиан Леннон — сын легендарного Джона Леннона, основателя группы The Beatles — нарушил собственное обещание и исполнил знаковую песню своего отца. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Отмечается, что в рамках онлайн-марафона Stand Up For Ukraine артист спел композицию Imagine. Джулиан Леннон выразил слова поддержки Украине, которая уже больше шести недель сражается с Россией.«Как человек и как артист, я чувствовал себя обязанным ответить самым значительным образом, которым мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы Imagine», — написал он.
59-летний артист нарушил свое обещание никогда публично не исполнять культовую композицию отца.
«Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — отметил Джулиан Леннон.
Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.