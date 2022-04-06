Теперь официально. Умер Владимир Жириновский

Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщает ТАСС, а также подтверждает фракция.

Политик со 2 февраля был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

В соцсетях также распространили видео с заседания Госдумы, где объявлено о смерти Владимира Жириновского.

Напомним, сенатор Александр Пронюшкин 25 марта написал в Telegram информацию о смерти лидера ЛДПР. Но позже он извинился за публикацию непроверенной информации.