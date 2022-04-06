Местные выборы. Голосование вне помещения проведут 9 апреля

Голосование вне помещения на выборах депутатов 16 местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей пройдет 9 апреля.

ЦИК напоминает: сегодня, 6 апреля, до 18.00 завершается прием заявлений. Голосовать досрочно имеют право избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок или находятся в больницах.

Комиссиям также рекомендовано совместно с органами местного самоуправления реализовать карту потребностей избирателей с инвалидностью в разрезе каждого избирательного участка и принять все возможные меры (обеспечить транспортом, привлечь волонтеров для сопровождения), чтобы они могли принять полноценное участие в голосовании.

31 марта ЦИК опубликовал окончательный список избирателей на государственном портале «Тизме», который также вывешен на участках, где пройдут выборы. Общее количество избирателей составило 157 тысяч 958. Граждане могут уточнить адрес своего избирательного участка: позвонив по коротким номерам 1255 или 119, на сайте tizme.gov.kg.

С 1 апреля проводится тестирование (традиционно за 10 дней до дня голосования) избирательного оборудования и каналов связи на бесперебойное функционирование и нагрузку сетей при одномоментной отправке на центральный сервер. Проверяются навыки операторов АСУ. Все избирательные участки оснащены альтернативными источниками электропитания.

Напомним, 10 апреля в Таш-Кумыре, Токтогуле, Кара-Балте и 13 аймаках пройдут выборы депутатов местных кенешей.