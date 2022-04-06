Противоречит Конституции. Депутат Тазабек Икрамов возмущен проверкой дипломов

Депутат ЖК Тазабек Икрамов считает, что проверка дипломов противоречит Конституции. Об этом он сообщил журналистам.

Он считает, что вопрос о подлинности дипломов депутатов вообще не должен подниматься.

«Мы ведь живем по Конституции. Там по-моему, в 76-й статье указано, депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день выборов 25 лет. Там нет нормы о том, что парламентарий должен обладать высшим образованием. Поэтому либо нужно внести изменения в Основной закон, либо не должны пиариться и вводить людей в заблуждение. Могу с уверенностью сказать, что их деятельность (ГКНБ. — Прим. 24.kg) полностью противоречит Конституции. Пусть изучают ее и ведут дела в рамках статей, указанных в Основном законе. Пусть, если хотят, проверяют госслужащих. Депутатов избрал народ», — сказал Тазабек Икрамов.

В связи с этим он отметил, что проверка дипломов депутатов парламента — незаконна.

«Поэтому за такую деятельность можно привлечь их (сотрудников ГКНБ) к ответственности», — заключил нардеп.

Отметим, Тазабек Икрамов не возмущался, когда его коллегу Орозайым Нарматову лишили мандата из-за якобы поддельного диплома.

Отметим, согласно статье 59 Конституционного закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее — Конституционный закон): «Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование».

По официальным данным, Тазабек Икрамов имеет высшее образование. В 1996 году он окончил Кыргызский государственный институт физический культуры и спорта по специальности «преподаватель физкультуры», в 2010-м — Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». В 2019 году ему присвоено звание «Отличник образования КР».

Напомним, проверить документы спецслужбам поручил президент Садыр Жапаров. Проверка начата после скандала с депутатом парламента Орозайым Нарматовой. Ее обвинили в том, что она использовала поддельное удостоверение о высшем образовании и незаконно стала депутатом Жогорку Кенеша. ЦИК лишила ее мандата.

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