19:35
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Противоречит Конституции. Депутат Тазабек Икрамов возмущен проверкой дипломов

Депутат ЖК Тазабек Икрамов считает, что проверка дипломов противоречит Конституции. Об этом он сообщил журналистам.

Он считает, что вопрос о подлинности дипломов депутатов вообще не должен подниматься.

Читайте по теме
Депутаты, министр, судьи, мэры. Кого подозревают в получении фальшивого диплома

«Мы ведь живем по Конституции. Там по-моему, в 76-й статье указано, депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день выборов 25 лет. Там нет нормы о том, что парламентарий должен обладать высшим образованием. Поэтому либо нужно внести изменения в Основной закон, либо не должны пиариться и вводить людей в заблуждение. Могу с уверенностью сказать, что их деятельность (ГКНБ. — Прим. 24.kg) полностью противоречит Конституции. Пусть изучают ее и ведут дела в рамках статей, указанных в Основном законе. Пусть, если хотят, проверяют госслужащих. Депутатов избрал народ», — сказал Тазабек Икрамов.

В связи с этим он отметил, что проверка дипломов депутатов парламента — незаконна.

«Поэтому за такую деятельность можно привлечь их (сотрудников ГКНБ) к ответственности», — заключил нардеп.

Отметим, Тазабек Икрамов не возмущался, когда его коллегу Орозайым Нарматову лишили мандата из-за якобы поддельного диплома.

Отметим, согласно статье 59 Конституционного закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее — Конституционный закон): «Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование».

По официальным данным, Тазабек Икрамов имеет высшее образование. В 1996 году он окончил Кыргызский государственный институт физический культуры и спорта по специальности «преподаватель физкультуры», в 2010-м — Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». В 2019 году ему присвоено звание «Отличник образования КР».

Напомним, проверить документы спецслужбам поручил президент Садыр Жапаров. Проверка начата после скандала с депутатом парламента Орозайым Нарматовой. Ее обвинили в том, что она использовала поддельное удостоверение о высшем образовании и незаконно стала депутатом Жогорку Кенеша. ЦИК лишила ее мандата.

В марте в Кочкоре повесилась учительница. У нее нашли фальшивый диплом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229948/
просмотров: 7518
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» в Караколе
Спецназ Девятой службы ГКНБ вошел в топ-5 команд на чемпионате мира в Дубае
В Караколе солдат избивают и плохо кормят. В ГКНБ не подтвердили информацию
Садыр Жапаров подписал указ о создании Академии ГКНБ
В Бишкеке открыли дошкольное образовательное учреждение ГКНБ
ГКНБ опровергает информацию о передаче госорганам двух машин Камчи Кольбаева
Гражданина с поддельным паспортом России задержали пограничники Кыргызстана
Очередное обновленное здание ГКНБ в Иссык-Кульской области открыл президент
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти телефоны и газовые устройства
Он сырой. Депутаты не стали рассматривать новый законопроект «О СМИ»
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Тест по&nbsp;кыргызскому языку при поступлении в&nbsp;вузы в&nbsp;2024 году будет обязательным Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
19:30
Отключение воды, увольнение водителей, коллегия мэрии. Что происходит в Бишкеке Отключение воды, увольнение водителей, коллегия мэрии....
19:13
Эмилбек Абдыкадыров освобожден от должности полпреда президента на Иссык-Куле
19:00
Цифра дня. 22,3 миллиарда сомов налогов и страховых взносов собрали в январе
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень хороший
18:08
Более 22 тысяч больничных сформировано в электронном формате с начала года