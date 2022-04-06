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Общество

Думаете, чем занять детей? Включайте лучшие детские ТВ-каналы

Скачайте приложение О!TV, выбирайте любой из десятка детских телеканалов и смотрите все самое интересное вместе с детьми на планшете, смартфоне или по телевизору!

В приложении, помимо фильмовых и спортивных каналов, вы найдете много детского контента, который будет интересен всем: детские шоу и передачи на каналах «ОТРК Баластан», «Мульт», «Карусель», Nickelodeon, CartoonNetwork, Boomerang, «Детский мир», Nick Jr, «В гостях у сказки», «Малыш» и других. Все в отличном качестве.

А если в семье несколько детей, им не придется спорить, кто и какой мультик будет смотреть. Каждый сможет смотреть то, что ему нравится, на своем устройстве. Достаточно иметь всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль), а пользоваться сервисом одновременно могут сразу три члена семьи на разных устройствах.

Акция только для новых абонентов О!

Подключайте любой тариф из линейки «Переходи на О! + O!TV» и смотрите более 200 ТВ-каналов БЕСПЛАТНО целых 60 дней! Подключить услугу можно командой *750*3# или в приложении «Мой О!».

Пользуйтесь выгодной мобильной связью, получайте все самое необходимое для вашего смартфона.

Более 200 телеканалов пакета «O!TV Премиум» в рамках акции доступны бесплатно 60 дней с момента активации новым абонентам определенных тарифов «Переходи на О! + O!TV». Акция действует с 7 марта 2022 года по 30 апреля 2022-го, далее стоимость услуги составит 7 сомов в сутки. Подробнее на www.o.kg. Лицензии ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО «Диас ТВ».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229946/
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