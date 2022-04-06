Итоги выборов. ЦИК перечислит в бюджет 4,2 миллиона сомов

Контрольно-ревизионная группа ЦИК сообщила, что за период повторных выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по двум одномандатным округам — Первомайскому и Свердловскому в качестве залога поступили 5 миллионов 600 тысяч сомов.

Уточняется, что из этой суммы 4,2 миллиона сомов ЦИК перечислит в доход республиканского бюджета.

27 февраля в столице прошли выборы в двух одномандатных округах, где в ноябре 2021 года большинство избирателей проголосовало «против всех». В Первомайском одномандатном округе большинство голосов избирателей набрала Эльвира Сурабалдиева — 47,97 процента. Выборы по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Верховный суд поддержал ранее принятое решение административного суда и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов. Он шел вторым после Абдурахманхаджи Муртазалиева по количеству голосов.