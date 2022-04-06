19:30
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Общество

Бишкекглавархитектура выступила против установки надувных батутов в столице

ГУ «Бишкекглавархитектура» выступает против установки надувных батутов в столице. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Facebook.

«С наступлением теплых дней в Бишкеке предприниматели стали устанавливать детские батуты. Сегодня уже на бульваре Молодой Гвардии установлены три», — отмечается в сообщении.

В госучреждении добавляют, что батуты не только портят внешний облик столицы, но и несут опасность.

«На надувных батутах в городе не соблюдаются санитарные требования, и процесс никем не контролируется, что может привести к печальным последствиям. Ежегодно в разных странах мира фиксируют несчастные случаи, среди которых травмы и даже смерти детей», — отметили в Бишкекглавархитектуре.

Отметим, что читатели 24.kg неоднократно поднимали вопрос законности установки батутов и их безопасности. В мэрии отвечали, что стихийная установка точек проката велосипедов и батутов запрещена.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229935/
просмотров: 33
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в Театральном сквере демонтировали силомеры и батуты
Допрыгались. Мэр Бишкека встретился с владельцами батутов
Еще одна попытка. В Первомайском районе Бишкека полностью запретят батуты
Владельцам батутов и велосипедов разрешили работать в Дубовом парке временно
Горожанин вновь пожаловался на батут в Дубовом парке: мешает пешеходам
В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии убрали батуты
Стихийным торговцам и владельцам батутов разрешили работать в Дубовом парке
Ранее демонтированный батут в Дубовом парке снова появился на том же месте
Небезопасный батут установлен в парке имени Ататюрка в Бишкеке
Перегородивший проход для пешеходов батут в Бишкеке демонтировали
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Тест по&nbsp;кыргызскому языку при поступлении в&nbsp;вузы в&nbsp;2024 году будет обязательным Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
19:30
Отключение воды, увольнение водителей, коллегия мэрии. Что происходит в Бишкеке Отключение воды, увольнение водителей, коллегия мэрии....
19:13
Эмилбек Абдыкадыров освобожден от должности полпреда президента на Иссык-Куле
19:00
Цифра дня. 22,3 миллиарда сомов налогов и страховых взносов собрали в январе
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень хороший
18:08
Более 22 тысяч больничных сформировано в электронном формате с начала года