Бишкекглавархитектура выступила против установки надувных батутов в столице

ГУ «Бишкекглавархитектура» выступает против установки надувных батутов в столице. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Facebook.

«С наступлением теплых дней в Бишкеке предприниматели стали устанавливать детские батуты. Сегодня уже на бульваре Молодой Гвардии установлены три», — отмечается в сообщении.

В госучреждении добавляют, что батуты не только портят внешний облик столицы, но и несут опасность.

«На надувных батутах в городе не соблюдаются санитарные требования, и процесс никем не контролируется, что может привести к печальным последствиям. Ежегодно в разных странах мира фиксируют несчастные случаи, среди которых травмы и даже смерти детей», — отметили в Бишкекглавархитектуре.

Отметим, что читатели 24.kg неоднократно поднимали вопрос законности установки батутов и их безопасности. В мэрии отвечали, что стихийная установка точек проката велосипедов и батутов запрещена.