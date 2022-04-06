Программный офис ОБСЕ передал МВД очередную партию служебных автомобилей

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал Министерству внутренних дел очередную партию из девяти служебных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«6 апреля состоялась встреча министра внутренних дел Улана Ниязбекова с главой офиса ОБСЕ в Бишкеке — послом Алексеем Роговым. Семь автомашин предназначены для передвижных приемных милиции, две — для туристическо-экологической милиции. Спецтранспорт передадут в ОВД Ленинского и Первомайского районов столицы, ОВД Сокулукского, Нарынского, Лейлекского, Сузакского и Алайского районов», — говорится в сообщении.

За последние 10 лет ОБСЕ передало МВД 39 передвижных приемных милиции. Еще 10 автомобилей выделили для этого из внутреннего резерва МВД.