18:28
USD 80.97
EUR 81.25
RUB 1.34
Общество

Программный офис ОБСЕ передал МВД очередную партию служебных автомобилей

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал Министерству внутренних дел очередную партию из девяти служебных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«6 апреля состоялась встреча министра внутренних дел Улана Ниязбекова с главой офиса ОБСЕ в Бишкеке — послом Алексеем Роговым. Семь автомашин предназначены для передвижных приемных милиции, две — для туристическо-экологической милиции. Спецтранспорт передадут в ОВД Ленинского и Первомайского районов столицы, ОВД Сокулукского, Нарынского, Лейлекского, Сузакского и Алайского районов», — говорится в сообщении.



За последние 10 лет ОБСЕ передало МВД 39 передвижных приемных милиции. Еще 10 автомобилей выделили для этого из внутреннего резерва МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229908/
просмотров: 4553
Версия для печати
Материалы по теме
Как защитить ребенка от негатива в интернете. Семь советов от МВД
В Чаткале сельчане рассказали главе МВД, как плохо работают его подчиненные
МВД ответило правозащитникам на требование о борьбе с насилием над женщинами
Депутат прокомментировал дело об изнасиловании 13-летней девочки милиционерами
Как распознать мошенника и не дать себя обмануть
Все отделы милиции оснастили камерами, заверяет Акылбека Жапарова глава МВД
Избиение арматурой в Нарыне. Дело взято на контроль руководства МВД
Реформ требует депутат от МВД, а не просто менять названия управлений
Эмиль Жамгырчиев заявляет о коррупционной схеме в Госипотечной компании
В Баткенской области мужчина пытался похитить и убить знакомого
Популярные новости
США включили Кыргызстан в&nbsp;список транзитных для подсанкционных товаров стран США включили Кыргызстан в список транзитных для подсанкционных товаров стран
Изнасилование 13-летней. Адвокат обвиняемых довел мать девочки до&nbsp;слез Изнасилование 13-летней. Адвокат обвиняемых довел мать девочки до слез
Лето с&nbsp;пользой. Где подросток может легально заработать Лето с пользой. Где подросток может легально заработать
Невероятное зрелище! Туристы сняли обрушение ледника в&nbsp;ущелье на&nbsp;Иссык-Куле Невероятное зрелище! Туристы сняли обрушение ледника в ущелье на Иссык-Куле
Бизнес
Баланс минералов и&nbsp;современные заводы: как производится бутилированная вода A&rsquo;SU Баланс минералов и современные заводы: как производится бутилированная вода A’SU
Coca-Cola вручила два приза по&nbsp;миллиону сомов победителям акции &laquo;Собери мечту!&raquo; Coca-Cola вручила два приза по миллиону сомов победителям акции «Собери мечту!»
Иран и&nbsp;Индия обсудили ход реализации проекта развития порта Чабахар Иран и Индия обсудили ход реализации проекта развития порта Чабахар
Бывшая домохозяйка о&nbsp;работе в&nbsp;O!Store Кара-Куля. Живу и&nbsp;работаю в&nbsp;любимом городе Бывшая домохозяйка о работе в O!Store Кара-Куля. Живу и работаю в любимом городе
14 июля, четверг
18:14
Официальный курс доллара в Кыргызстане вырос до 81,1 сома Официальный курс доллара в Кыргызстане вырос до 81,1 со...
18:03
Конкурс на приобретение 100 автобусов для Бишкека не состоялся
17:37
На перевале Тоо-Ашуу в тоннеле снова будет ограничено движение транспорта
17:35
Как в Уругвае. Министерство образования хочет внедрить электронные учебники
17:25
В Кара-Бууринском районе у четырех человек подозревают сибирскую язву