Атамбаев вспомнил Жээнбекова и решил рассказать, почему поссорился с ним

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Также доставлен экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Алмазбек Атамбаев сегодня тоже решил пообщаться с журналистами. Он рассказал, почему поссорился с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым. По его словам, это произошло из-за бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

«Сапар Исаков (бывший премьер-министр. — Прим. 24.kg) уволил Райымбека Матраимова. Начались гонения на Сапара Исакова. Я всегда говорил Соке (Сооронбаю Жээнбекову. — Прим. 24.kg) — у меня что в голове, то и на языке», — поделился подсудимый.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.