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Общество

Выборы в трех городах и 13 аймаках обойдутся в 24 миллиона 683 тысячи сомов

Местные выборы в трех городах и 13 аймаках обойдутся казне в 24 миллиона 683 тысячи сомов. Об этом сообщает Центризбирком.

При этом расходы ЦИК соcтавят 14 миллионов 687 тысяч сомов. Траты ТИК и 82 УИК — 9 миллионов 996 тысяч сомов.

Смета рассчитывается с учетом всех расходов, необходимых на открытие, техническое оснащение и функционирование избирательных комиссий (количество членов в одной избирательной комиссии установлено в пределах 13-14 человек). Общее количество членов ТИК и УИК — 1 тысяча 241 человек.

Предусмотрена оплата привлеченным 30 специалистам групп технической поддержки, вознаграждение привлеченным операторам автоматических считывающих устройств (АСУ) в количестве 168 человек, (их число рассчитывается исходя из количества избирателей).

Кроме того, в связи с круглосуточной работой законом предусмотрены выплаты суточных расходов на питание из расчета по 500 сомов в день голосования и в день ему предшествующий членам ТИК и УИК, операторам идентификации, а также сотрудникам МВД (194 человека), привлекаемым для обеспечения безопасности и порядка.

Напомним, 10 апреля в Таш-Кумыре, Токтогуле, Кара-Балте и 13 аймаках пройдут выборы депутатов местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229867/
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