В марте из России в Кыргызстан отправили 15 тел умерших. Отчет посольства

За месяц сотрудники посольства Кыргызстана в России выехали на 17 мест происшествий с участием кыргызстанцев. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, шесть выездов из них совершили в суды общей юрисдикции Москвы для представления интересов граждан Кыргызстана по делам о снятии запрета на въезд на территорию России, лишении водительских прав, наркотиках.

В рамках деятельности по защите трудовых прав граждан оказана помощь в возврате удержанной и невыплаченной работодателями заработной платы кыргызстанцам на общую сумму 271 тысяча рублей.

Посольство также оказало содействие в виде консультативной, правовой и практической помощи в отправке 15 тел умерших кыргызстанцев на родину. Их близким родственникам выплатили денежную компенсацию на расходы, связанные с доставкой тел.

По вопросу документирования граждан Кыргызстана совершены примерно 10 тысяч консульских действий: