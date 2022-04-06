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Общество

В марте из России в Кыргызстан отправили 15 тел умерших. Отчет посольства

За месяц сотрудники посольства Кыргызстана в России выехали на 17 мест происшествий с участием кыргызстанцев. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, шесть выездов из них совершили в суды общей юрисдикции Москвы для представления интересов граждан Кыргызстана по делам о снятии запрета на въезд на территорию России, лишении водительских прав, наркотиках.

В рамках деятельности по защите трудовых прав граждан оказана помощь в возврате удержанной и невыплаченной работодателями заработной платы кыргызстанцам на общую сумму 271 тысяча рублей.

Посольство также оказало содействие в виде консультативной, правовой и практической помощи в отправке 15 тел умерших кыргызстанцев на родину. Их близким родственникам выплатили денежную компенсацию на расходы, связанные с доставкой тел.

По вопросу документирования граждан Кыргызстана совершены примерно 10 тысяч консульских действий:

  • оформление анкет на изготовление общегражданских (заграничных) паспортов — 1 тысяча 882;
  • оформление анкет на изготовление ID-паспортов — 735;
  • оформление анкет на изготовление водительских удостоверений КР — 277;
  • выдача общегражданских (заграничных) паспортов — 991;
  • выдача ID-паспортов — 470;
  • выдача водительских удостоверений КР — 290;
  • выдача свидетельства на возвращение на родину — 1 тысяча 297;
  • постановка на консульский учет/снятие с консульского учета — 1 тысяча 794;
  • присвоение/исправление ПИН — 1 тысяча 22;
  • истребование документов — 850;
  • выдача справок о присвоении новорожденным фамилии по национальным традициям, о переименовании поселений — 263;
  • установление принадлежности к гражданству КР — 36;
  • осуществление нотариальных действий — 77;
  • регистрация актов гражданского состояния и выдача свидетельства — 7.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229851/
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