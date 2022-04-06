В марте из России в Кыргызстан отправили 15 тел умерших. Отчет посольства

За месяц сотрудники посольства Кыргызстана в России выехали на 17 мест происшествий с участием кыргызстанцев. Об этом сообщили в диппредставительстве.
По его данным, шесть выездов из них совершили в суды общей юрисдикции Москвы для представления интересов граждан Кыргызстана по делам о снятии запрета на въезд на территорию России, лишении водительских прав, наркотиках.
В рамках деятельности по защите трудовых прав граждан оказана помощь в возврате удержанной и невыплаченной работодателями заработной платы кыргызстанцам на общую сумму 271 тысяча рублей.
Посольство также оказало содействие в виде консультативной, правовой и практической помощи в отправке 15 тел умерших кыргызстанцев на родину. Их близким родственникам выплатили денежную компенсацию на расходы, связанные с доставкой тел.
По вопросу документирования граждан Кыргызстана совершены примерно 10 тысяч консульских действий:
- оформление анкет на изготовление общегражданских (заграничных) паспортов — 1 тысяча 882;
- оформление анкет на изготовление ID-паспортов — 735;
- оформление анкет на изготовление водительских удостоверений КР — 277;
- выдача общегражданских (заграничных) паспортов — 991;
- выдача ID-паспортов — 470;
- выдача водительских удостоверений КР — 290;
- выдача свидетельства на возвращение на родину — 1 тысяча 297;
- постановка на консульский учет/снятие с консульского учета — 1 тысяча 794;
- присвоение/исправление ПИН — 1 тысяча 22;
- истребование документов — 850;
- выдача справок о присвоении новорожденным фамилии по национальным традициям, о переименовании поселений — 263;
- установление принадлежности к гражданству КР — 36;
- осуществление нотариальных действий — 77;
- регистрация актов гражданского состояния и выдача свидетельства — 7.