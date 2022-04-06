Пяти вузам Кыргызстана присвоят особый статус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

На встрече с ректорами вузов Алмазбек Бейшеналиев заявил, что за пять лет университеты Кыргызстана должны занять передовые места среди университетов Европы и Центральной Азии. Для этого пяти высшим учебным заведениям присвоят особый статус.

«Им дадут производственные и экономические свободы. У них будет возможность самостоятельно утверждать стандарты и порядок принятия абитуриентов, появится возможность упрощенно открывать филиалы и самостоятельно менять систему управления», — говорится в сообщении.

Глава Минобразования подчеркнул, что университеты должны не только давать образование, но и заниматься наукой и исследованиями, предпринимательством, производством, реализовывать инновационные проекты.