В ЦОНах теперь можно получить и услуги Соцфонда

В центрах обслуживания населения (ЦОН) Бишкека расширяются услуги — теперь можно обращаться по вопросам Соцфонда. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

С 1 апреля в ЦОНах столицы в пилотном режиме дополнены услуги Социального фонда.

Застрахованное лицо может подать заявление через ЦОН на:

назначение пенсии;

перерасчет пенсии;

получение справки о размере пенсии;

получение выписки из личного страхового счета (ЛСС);

продление выплаты пенсии;

получение ритуального пособия на погребение;

смену канала выплаты пенсии;

накопительную часть пенсии.

Кроме того, предусмотрена выдача пенсионного удостоверения. Информацию по вопросам в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения можно получить в call-центре Соцфонда по короткому номеру 1202.

На сегодня в ЦОНах предоставляются 43 госуслуги по линии паспорта, ЗАГС, регистрации населения, гражданства, вида на жительство, недвижимости, получения пособия по рождению ребенка и приема заявок на получение справок о наличии или отсутствии судимости от МВД и Соцфонда.