В ЦОНах теперь можно получить и услуги Соцфонда

В центрах обслуживания населения (ЦОН) Бишкека расширяются услуги — теперь можно обращаться по вопросам Соцфонда. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.
С 1 апреля в ЦОНах столицы в пилотном режиме дополнены услуги Социального фонда.
Застрахованное лицо может подать заявление через ЦОН на:
- назначение пенсии;
- перерасчет пенсии;
- получение справки о размере пенсии;
- получение выписки из личного страхового счета (ЛСС);
- продление выплаты пенсии;
- получение ритуального пособия на погребение;
- смену канала выплаты пенсии;
- накопительную часть пенсии.
Кроме того, предусмотрена выдача пенсионного удостоверения. Информацию по вопросам в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения можно получить в call-центре Соцфонда по короткому номеру 1202.
На сегодня в ЦОНах предоставляются 43 госуслуги по линии паспорта, ЗАГС, регистрации населения, гражданства, вида на жительство, недвижимости, получения пособия по рождению ребенка и приема заявок на получение справок о наличии или отсутствии судимости от МВД и Соцфонда.