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Общество

В ЦОНах теперь можно получить и услуги Соцфонда

В центрах обслуживания населения (ЦОН) Бишкека расширяются услуги — теперь можно обращаться по вопросам Соцфонда. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

С 1 апреля в ЦОНах столицы в пилотном режиме дополнены услуги Социального фонда.

Застрахованное лицо может подать заявление через ЦОН на:

  • назначение пенсии;
  • перерасчет пенсии;
  • получение справки о размере пенсии;
  • получение выписки из личного страхового счета (ЛСС);
  • продление выплаты пенсии;
  • получение ритуального пособия на погребение;
  • смену канала выплаты пенсии;
  • накопительную часть пенсии.

Кроме того, предусмотрена выдача пенсионного удостоверения. Информацию по вопросам в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения можно получить в call-центре Соцфонда по короткому номеру 1202.

На сегодня в ЦОНах предоставляются 43 госуслуги по линии паспорта, ЗАГС, регистрации населения, гражданства, вида на жительство, недвижимости, получения пособия по рождению ребенка и приема заявок на получение справок о наличии или отсутствии судимости от МВД и Соцфонда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229835/
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