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Общество
Сюжеты: Скандалы с двойным гражданством, Скандалы с чиновниками

Депутаты, министр, судьи, мэры. Кого подозревают в получении фальшивого диплома

ГКНБ опубликовал список чиновников, подозреваемых в получении поддельных дипломов. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности.

Спецслужба продолжает проверку государственных и муниципальных служащих на предмет возможного наличия двойного гражданства и использования поддельных дипломов.

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На сегодня по материалам проверок по подозрению  в использовании поддельных дипломов и наличия двойного гражданства проходят три депутата Жогорку Кенеша, два экс-депутата ЖК, девять кандидатов в депутаты парламента, один министр, три депутата горкенеша, судья и бывший судья, два сотрудника Счетной палаты, сотрудник прокуратуры, 15 сотрудников органов внутренних дел, два сотрудника ПС ГКНБ, сотрудник СИН, сотрудник ГТС при МЭФ, шесть сотрудников Госналоговой службы, шесть сотрудников МИД КР, сотрудник Министерства экономики и коммерции, два работника Министерства транспорта, четыре работника Министерства сельского хозяйства, по два работника МЦР и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, работник ГКДР, два работника здравоохранения, 40 работников образования, сотрудник Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления, три сотрудника Социального фонда, работник ГП «Кыргыз почтасы», работник ГУ «Кадастр», работник Госархива, два работника банковской системы, два адвоката, работник СМИ, шесть работников муниципальной службы, два представителя духовенства, полномочный представитель президента в области, один заместитель полномочного представителя президента в области, два работника аппарата полномочного представителя Президента КР в области, два мэра, один экс-мэр, два вице-мэра, один работник горкенеша, восемь работников мэрии, глава района, заместитель главы акимиата, восемь глав айыльных аймаков, два заместителя главы айыльного аймака, 18 работников айыльного аймака, девять депутатов айыльного кенеша, обслуживающий персонал учреждения — один.

Проверяются факты организации коррупционных схем по незаконной выдаче дипломов лицам, не проходившим обучение в профлицее, незаконного обучения и выдачи дипломов об окончании колледжа и одного из вузов, незаконной выдачи аттестата о среднем образовании иностранным гражданам.

По итогам проведенных среди государственных и муниципальных служащих разъяснительных мероприятий 40 уволились по собственному желанию, два депутат местного кенеша сдали мандат.

Взяты на проверку на предмет наличия иностранного гражданства 28 госслужащих. В рамках зарегистрированных в ЕРП досудебных производств расследуются 20 уголовных дел, по 52 материалам идет доследственная проверка, осуществляется первичная проверка 141 материала.

ГКНБ призывает государственных служащих добровольно выдать используемые поддельные дипломы и документы об образовании с целью избежания негативных последствий и освободить занимаемую должность.

Отметим, 9 марта в Кочкоре повесилась учительница. У нее нашли фальшивый диплом.

Проверить документы спецслужбам поручил президент Садыр Жапаров. Проверка начата после скандала с депутатом парламента Орозайым Нарматовой. Ее обвинили в том, что она использовала поддельное удостоверение о высшем образовании и незаконно стала депутатом Жогорку Кенеша. ЦИК лишила ее мандата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229830/
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