Десять лет ожидания. Мать четырех детей в 31 год получила паспорт

Мать четверых детей, 31-летняя Айнагул Аваз кызы после десяти лет ожидания получила паспорт. Об этом сообщают юристы Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

Уточняется, что Айнагул Аваз кызы родилась в селе Баш-Добо Узгенского района. В 1993 году вместе с семьей переехала в Узбекистан. Несмотря на переезд, большее время она прожила в Кыргызстане — сначала у родственников, а с 2010-го, после замужества, окончательно обосновалась здесь. У нее не было документов, и ездить в Узбекистан даже в гости стало проблематично.

Как отметили юристы, на протяжении десяти лет Айнагул гоняли из одного кабинета в другой, несмотря на сложные жизненные обстоятельства. Муж более двух лет назад уехал на заработки в Россию. После его отъезда у Айнагул окончательно разладились отношения с родственниками мужа. Женщина с тех пор одна растит четверых детей.

Она хотела получить паспорт из-за старшей дочери, которая учится в четвертом классе. Айнагул родила ее дома, и все попытки получить для нее свидетельство о рождении были тщетны из-за отсутствия у нее самой паспорта. Другие три дочери родились в роддоме и имеют документы.

Юрист правозащитной организации «Справедливость» Алмаз Ибраимов подчеркнул — с паспортом его доверительнице будет легче получить свидетельство о рождении для старшей дочери, решить жилищные вопросы и проблему с трудоустройством.