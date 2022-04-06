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Общество

Кыргызстанцев приглашают участвовать в конкурсе военно-патриотической песни

Кыргызстанцев приглашают участвовать в молодежном конкурсе военно-патриотической песни «Споемте, друзья!». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, фестиваль посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участвовать в нем могут молодые исполнители, студенты высших и средних учебных заведений, учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ в возрасте от 7 до 30 лет.

Конкурс пройдет в два этапа: первый этап — прием заявок на участие, второй — проведение состязания среди участников, определение победителей. Финалисты определятся по номинациям «Лучший исполнитель», «Лучшая исполнительница», «Лучшая вокальная группа» (дуэт, трио или квартет), «Лучшая команда». Лучшие выступят на гала-концерте фестиваля, который пройдет в Бишкеке 9 мая.

Чтобы принять участие, нужно до 25 апреля 2022 года прислать заполненную форму заявки по электронной почте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229822/
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