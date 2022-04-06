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Общество

Перепись населения и жилищного фонда. А к вам домой приходили? Опрос

Нацстатком призывает откликнуться граждан, не прошедших перепись населения и жилищного фонда.

В ведомстве напомнили, что в Кыргызстане завершается всеобщая перепись населения и жилищного фонда — 2022. Отдаленные зоны республики будут переписаны с 23 апреля по 2 мая.

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По информации Нацстаткома, имеются факты, когда к отдельным гражданам по какой-либо причине переписчики так не пришли.

«Поэтому в течение трех дней, с 4 по 6 апреля, на всей территории республики проходит контрольный обход. Цель — уточнить число переписанных жителей. Такие мероприятия приняты не только у нас, но и в международной практике. Это позволит переписать жителей, не прошедших ранее перепись населения по различным причинам», — говорится в сообщении.

24.kg решило поинтересоваться у читателей: а ваши данные записали?

Приходили ли к вам домой переписчики?
Да — 59% — 1502 голоса
Нет — 36% — 917 голосов
А что, в стране идет перепись? — 3% — 89 голосов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229816/
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