Перепись населения и жилищного фонда. А к вам домой приходили? Опрос

Нацстатком призывает откликнуться граждан, не прошедших перепись населения и жилищного фонда.

В ведомстве напомнили, что в Кыргызстане завершается всеобщая перепись населения и жилищного фонда — 2022. Отдаленные зоны республики будут переписаны с 23 апреля по 2 мая.

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По информации Нацстаткома, имеются факты, когда к отдельным гражданам по какой-либо причине переписчики так не пришли.

«Поэтому в течение трех дней, с 4 по 6 апреля, на всей территории республики проходит контрольный обход. Цель — уточнить число переписанных жителей. Такие мероприятия приняты не только у нас, но и в международной практике. Это позволит переписать жителей, не прошедших ранее перепись населения по различным причинам», — говорится в сообщении.

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