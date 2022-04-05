В Бишкеке раньше обычного начался поливной сезон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, полив зеленых насаждений проходит по улицам Каралаева и Абдрахманова, по бульвару Эркиндик, в Физкультурном, Театральном скверах, а также в парках имени Ататюрка, Победы и Молодежном.

Помимо арычного полива Бишкекзеленхоз организовывает автополив по улицам 7 Апреля, Ибраимова, Байтика Баатыра, Ахунбаева, а также в жилом массиве «Кок-Джар».

Идет также работа по подготовке городских клумб на площади Победы, по бульвару Молодой Гвардии, на пересечении улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева.

Отмечается, что в 2022 году году полив растений начался раньше, чтобы максимально сохранить влагу в почве. Ожидается, что это благоприятно скажется на состоянии насаждений в жаркую погоду.