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Общество

В Бишкеке раньше обычного начался поливной сезон

В Бишкеке раньше обычного начался поливной сезон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, полив зеленых насаждений проходит по улицам Каралаева и Абдрахманова, по бульвару Эркиндик, в Физкультурном, Театральном скверах, а также в парках имени Ататюрка, Победы и Молодежном.

Помимо арычного полива Бишкекзеленхоз организовывает автополив по улицам 7 Апреля, Ибраимова, Байтика Баатыра, Ахунбаева, а также в жилом массиве «Кок-Джар».

Идет также работа по подготовке городских клумб на площади Победы, по бульвару Молодой Гвардии, на пересечении улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева.

Отмечается, что в 2022 году году полив растений начался раньше, чтобы максимально сохранить влагу в почве. Ожидается, что это благоприятно скажется на состоянии насаждений в жаркую погоду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229803/
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