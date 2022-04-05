6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Некрасова, Толстого;

9.00-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Бекматова, Анкара, Оберон, Жайылган, Шаты, Торугарт);

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 7, отрезки бульвара Молодой Гвардии, улиц Рыскулова, Ала-Арчинской, бульвара Эркиндик, улиц Боконбаева, Космической, Курчатова, Гагарина, Байтика Баатыра, Чуйкова, Тыныстанова, село Пригородное (улицы Первомайская, Садовая, Маяковского, Космонавтов, Горького, Арстанбап).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосуна, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, Бакая, переулок Веселый, новостройка, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая, Дуйшена), Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Молодежная, Головное сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (Алма-Атинская, Трансформаторная, Садовая, Аламединская, Луговая, Светлая, Новостройка, Мирная, Березовая, переулки Садовый, Северный, Северный тупик), Кашка-Суу, Байтик (верхняя часть), Пригородное (улицы Марата, Широкая, Нижняя, Дорожная, 8 Марта, Первомайская, Арсланбап, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Горького, Космонавтов, Береговая, Садовая, Строительная, Нижняя, Новая, Гагарина, Лесная, Ынтымак, Эркиндик), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Набережная, Виноградная, Южная, Сельповская, Нижняя, Коммунарская, Прохладная, Солнечная, Ключевая, Подгорная, Виноградная, Восточная, переулки Зеленый, Маслопромский, Сельповский, Виноградный, Алма-Атинский тупик, Южный, Ключевой, детсад, айыл окмоту, школа), Лебединовка (проспект Победы), Васильевка (улица Комсомольская), Ат-Баши;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Новая, Тупиковая, Переулочная, Гагарина, Заводская, Проектируемая, Западная, Комсомольская, Средняя, Южная, Дружбы, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Победы, Школьная, Госпитомник, Суйская, Абая, Дорожная, Токтогула, Шопокова, Новая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе, Молодежная), Джаны-Пахта (улица Зеленая), Майское (улицы Найденова, Первомайская), Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Пионерская, Фрунзе, Школьная, тупик Школьный), поселок Мирный (улица Мира);

9.30-17.00 — села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, Бозжигит, переулок Свободы, дачи СТ «Ландыш», СТ «Эдельвейс», СТ «Строитель»), Первое мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Чат-Кель (улицы Ленина, Набережная), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Бейшеналиевой, Ворошилова, Комсомольская, Школьная);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Ак-Башат (улица Центральная);

9.00-17.00 — села Сретенка (клуб, больница), Александровка (улицы Комсомольская, Молодежная, Фрунзе, Сокулукская), Беловодское (улицы Украинская, Кирова, Садовая);

9.00-14.00 — села Петровка (улицы Заводская, Советская, Искра, Колхозная, Курчатова, Колхозная), Ак-Суу;

13.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Советская, Озерная, Жукова), Кызыл-Туу (улицы Школьная, Первомайская), Ан-Арык (улицы Восточная, Центральная, Жыргал, Бала-Айылчы, Абакира, Молдокула, Усупбека, Узелбека), Предтеченка (улицы Фрунзе, 1 Мая, 8 Марта, Ленина, Молодежная, Центральная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Новониколаевка (улицы Пионерская, Зеленая, Свердлова, Первомайская, Пушкина, Западная, Ленина, Комсомольская, Советская, Школьная, Луговая, Юбилейная, 40 лет Кыргызстана, Энгельса, Новосельская, Новосадовая, Кирова), город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Макаренко, Береговая, Бакыт), Алексеевка, Конок;

13.00-17.00 — Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 9, 33-36, 38);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинда (улицы Трудовая, 60 лет Октября, Краснооктябрьская, Гагарина, Мира, переулок Заводской), села Чалдыбар (улицы Чапаева, Ворошилова, Скупченко, Советская, Ленина, Северная, Мичурина, Луговая, переулки Аптечный, Клубный), Чорголо (улица Гагарина);

8.00-17.00 — село Ровное;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Интернациональное, Боз-Бармак, Джар-Башы, Джээк (улица Мейианова), Хунчи (улица Ленина);

2.00-5.00 — Кант (улицы Панфилова, Мира, Киевская, Октябрьская, Шапошникова, Победы, Куренкеева, Матросова, Орозова, Садовая, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Пушкина, Душанбинская, Попова, Ташкентская, Куйбышева, Казахская, Токтогула, Дачная, Тулебердиева, Красноармейская, Коммунистическая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка (улицы Ленина, 40 лет Октября), Советское (улица Комплексная), Эпкин (улица Темирбек);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Татарская, Вальцовая, Амбулаторная, 44);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Жаны-Жол (улица Центральная), Чым-Коргон, Кызыл-Октябрь (улица Школьная), город Кемин (улица Шевченко).