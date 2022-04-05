Завершить ранее начатый ремонт дорог в столице требуют в БГК

Завершить ранее начатый ремонт дорог требуют в БГК. Вопрос поднял на сессии горкенеша депутат Бактыбек Абдиев.

«Более 80 дорог, где начали работу и до сих пор не закончили. И мы, депутаты, не можем получить ответ, когда завершат. Бывает, что дорогу сделали, а ирригации, тротуаров нет», — отметил он.

Бактыбек Абдиев привел в пример улицы Тулебердиева и Васильева. По его словам, в мэрии отвечают, что средства Бишкекасфальтсервиса (БАС) на их ремонт выделялись.

«Но работа не закончена. Где тогда деньги?» — поинтересовался депутат.

Бактыбек Абдиев добавил, что в этом году БАС закладывает 341 миллион сомов. «Говорят, что они пойдут на тротуары. Это, конечно, хорошо, но что с незавершенными улицами делать?» — спросил он.