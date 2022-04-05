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Общество

В Казахстане 152 человека осуждены по делам, начатым после январских событий

В Казахстане по уголовным делам, начатым после январских событий, осуждены 152 человека, из них 17 приговорены к реальным срокам тюрьмы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры страны Елдоса Килымжанова.

К реальным срокам приговорены те, «кто совершил тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость».

По информации Елдоса Килымжанова, 135 человек в связи с признанием вины и возмещением ущерба осуждены на ограничение свободы и общественные работы. По его данным, всего у межведомственных следственно-оперативных групп находится 262 уголовных дела, в том числе 44 — по «актам терроризма» и 47 — по «массовым беспорядкам». В суд направлено 209 уголовных дел в отношении 323 человек.

По информации Генпрокуратуры, 733 человека находятся под стражей.

Сообщается, что возбуждено девять уголовных дел о предполагаемом бездействии по службе. Как заявил Елдос Килымжанов, 5 января главы двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ оставили свои здания. К этому дню они признаны подозреваемыми. Также на брифинге было объявлено о задержании бывшего заместителя начальника полиции Жамбылской области и начальника линейного отдела полиции в аэропорту Алматы.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ «Скорпион».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229789/
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