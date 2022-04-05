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Общество

Загрязнение воздуха. ВОЗ призывает страны активизироваться для решения проблемы

Миллиарды людей по всему миру по-прежнему дышат нездоровым воздухом. Об этом говорится в обновленных данных ВОЗ.

Отмечается, что почти все жители планеты (99 процентов) дышат воздухом, который загрязнен сверх установленных ВОЗ допустимых норм качества и несет угрозу их здоровью. Мониторинг качества воздуха ведется в рекордных масштабах — более чем в 6 тысячах городах 117 стран. Однако их население продолжает дышать воздухом с повышенным содержанием мелких твердых частиц и диоксида азота.

Наибольшему воздействию подвергаются жители государств с низким или средним уровнем дохода.

Объем фактических сведений, подтверждающих вредное воздействие загрязнения воздуха на человеческий организм, быстро растет и указывает на то, что значительный ущерб здоровью наносится даже при низких уровнях содержания многих загрязнителей воздуха. Твердые частицы, особенно PM2.5, способны глубоко проникать в легкие и попадать в кровеносную систему, вызывая сердечно-сосудистые, цереброваскулярные (инсульт) и респираторные последствия.

Правительства ряда стран принимают меры по улучшению качества воздуха, однако ВОЗ призывает пересмотреть и внедрить национальные стандарты качества воздуха, осуществлять мониторинг качества воздуха и выявлять источники загрязнения, содействовать переходу к использованию только экологически чистой бытовой энергии для приготовления пищи, отопления и освещения.

Следует создавать безопасные и доступные по ценам системы общественного транспорта, маршруты движения, удобные для пешеходов и велосипедистов. Направлять инвестиции в энергоэффективное жилье и производство электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке растет заболеваемость органов дыхания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229781/
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