Казахстан оказался на 10-м месте в рейтинге самых пьющих стран мира

Казахстан вошел в рейтинг самых пьющих стран мира. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Ажар Гиният.

По ее словам, Казахстан занимает 10-е место в мире по уровню потребления алкоголя.

«По данным исследования ВОЗ, среди лиц старше 15 лет уровень употребления алкоголя для мужчин составляет 25 литров в год, для женщин — 9 литров. Показатели смертности населения от внешних причин, таких как при ДТП, травмах, насильственной смерти, отравлении, утоплении, являются следствием употребления алкогольных напитков», — сказала Ажар Гиният.