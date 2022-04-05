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Общество

Казахстан оказался на 10-м месте в рейтинге самых пьющих стран мира

Казахстан вошел в рейтинг самых пьющих стран мира. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Ажар Гиният.

По ее словам, Казахстан занимает 10-е место в мире по уровню потребления алкоголя.

«По данным исследования ВОЗ, среди лиц старше 15 лет уровень употребления алкоголя для мужчин составляет 25 литров в год, для женщин — 9 литров. Показатели смертности населения от внешних причин, таких как при ДТП, травмах, насильственной смерти, отравлении, утоплении, являются следствием употребления алкогольных напитков», — сказала Ажар Гиният.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229778/
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