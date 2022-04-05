«Кадастр» за свой счет выдаст государственные акты жителям Баткенской области

Жителям Баткена выдадут государственные акты бесплатно. Об этом 24.kg сообщили в ГУ «Кадастр».

По его данным, в отдельных приграничных селах Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области началась процедура оформления и выдачи правоудостоверяющих документов, техническая паспортизация и государственная регистрация прав на недвижимое имущество на безвозмездной основе.

Это сделали для содействия жителям приграничных территорий региона в оформлении юридических документов на недвижимое имущество.

Госучреждение «Кадастр» окажет госуслуги за счет оптимизации своих средств, предусмотренных на приобретение машин и оборудования, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений.