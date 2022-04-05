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Общество

Кабмин хочет продлить срок освобождения импорта зерна и муки от уплаты НДС

Министерство экономики и коммерции предлагает продлить срок освобождения импорта зерна и муки от уплаты НДС. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Отметим, ранее кабинет министров постановлением от 10 августа 2021-го на год освобождал импорт зерна и муки от НДС.

Уточнялось, что это должно быть зерно для переработки в муку непосредственно импортером, в том числе Фондом государственных материальных резервов, или облагаемые поставки муки, произведенной непосредственно импортером из отечественного зерна.

Теперь с учетом грядущего кризиса в постановление представители Минэкономики предлагают внести корректировки. В частности продлить срок до 31 декабря.

Чиновники предупреждают, если не предпринять каких-либо шагов, могут резко вырасти цены. Это негативно отразится не только на покупательской способности населения, но и на обеспечении продовольственной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229761/
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