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Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в международном проекте «Непокоренные»

Кыргызстанцев приглашают участвовать в международном проекте «Непокоренные», посвященном 77-летию Великой Победы. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, 100 победителей отправятся в путешествие по России и Беларуси, которое состоится с 11 по 23 июня. Участники посетят мемориалы и памятные исторические места.

Для участия в конкурсе необходимо:

  • быть гражданином России или стран СНГ в возрасте от 18 до 23 лет включительно;
  • быть активистом волонтерских, студенческих и молодежных организаций;
  • любить путешествовать и делать добрые дела;
  • подать заявку до 10 мая.

Все расходы (транспортные, проживание, питание, культурная и деловая программы) принимает на себя организатор. Трансфер от места проживания участника до Москвы и из Минска и обратно осуществляется за счет средств участника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229742/
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