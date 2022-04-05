Кыргызстанцев приглашают к участию в международном проекте «Непокоренные»

Кыргызстанцев приглашают участвовать в международном проекте «Непокоренные», посвященном 77-летию Великой Победы. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.
По его данным, 100 победителей отправятся в путешествие по России и Беларуси, которое состоится с 11 по 23 июня. Участники посетят мемориалы и памятные исторические места.
Для участия в конкурсе необходимо:
- быть гражданином России или стран СНГ в возрасте от 18 до 23 лет включительно;
- быть активистом волонтерских, студенческих и молодежных организаций;
- любить путешествовать и делать добрые дела;
- подать заявку до 10 мая.
Все расходы (транспортные, проживание, питание, культурная и деловая программы) принимает на себя организатор. Трансфер от места проживания участника до Москвы и из Минска и обратно осуществляется за счет средств участника.