Кыргызстан и Узбекистан проведут бизнес-форум в Андижане

В мае 2022 года в Андижане пройдет Кыргызско-Узбекский экономический бизнес-форум. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

По ее данным, для кыргызстанских предпринимателей планируется организовать поездку в Самарканд и Бухару. Об этом договорились представители двух стран во время заседания Совета полномочных представителей президента КР в приграничных областях и хокимов приграничных областей РУз.

Представители торгово-промышленных палат обоих государств обсудили вопросы расширения взаимодействия по развитию торговли, туризма и реализации проектов промышленной интеграции.

Отметим, что в конце 2021 года создан Узбекско-Кыргызский фонд развития, штаб-квартира которого будет находиться в Бишкеке. Его уставный капитал планируется довести до $200 миллионов.