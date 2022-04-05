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Общество

Кыргызстан и Узбекистан проведут бизнес-форум в Андижане

В мае 2022 года в Андижане пройдет Кыргызско-Узбекский экономический бизнес-форум. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

По ее данным, для кыргызстанских предпринимателей планируется организовать поездку в Самарканд и Бухару. Об этом договорились представители двух стран во время заседания Совета полномочных представителей президента КР в приграничных областях и хокимов приграничных областей РУз.

Представители торгово-промышленных палат обоих государств обсудили вопросы расширения взаимодействия по развитию торговли, туризма и реализации проектов промышленной интеграции.

Отметим, что в конце 2021 года создан Узбекско-Кыргызский фонд развития, штаб-квартира которого будет находиться в Бишкеке. Его уставный капитал планируется довести до $200 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229727/
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