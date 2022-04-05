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Общество

Акционерные общества, госпредприятия хотят исключить из системы госзакупок

Акционерные общества, муниципальные и госпредприятия хотят исключить из системы госзакупок. Об этом в своем Telegram канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, в парламенте прошли слушания по законопроекту «О государственных закупках». В документе предлагается исключить из системы госзакупок ряд ведомств и организаций. В частности депутат отметил, что ЗАО «Альфа Телеком» (Megacom), Международный аэропорт «Манас» и ГП «Кыргыз темир жолу» нельзя исключать из госзакупок, поскольку это государственные предприятия, а не частные.

«Давайте сделаем правила общими для всех. Пусть для всех действует Закон «О государственных закупках». Не важно, это администрация президента или кто. Я против того, чтобы убрать из списка акционерные общества. Нельзя этого делать. Типография, аэропорт, «Мегаком» — это деньги народа. Это не частный бизнес. Если железную дорогу и аэропорт исключим из списка, в одном и том же месте будут трижды ремонт проводить. Поэтому все должно публиковаться на сайте», — рассказал Дастан Бекешев.

Он также отметил, что не успели утихнуть дискуссии, законопроект уже выносят на комитет.

«Многие предложения не учтены. Непонятно, зачем проводить слушания, если мнения взяты во внимание, но не учтены», — сказал он и озвучил свои дополнительные предложения по проекту закона.

Парламентарий предлагает запретить вносить безудержные поправки. Поправки в закон должны вноситься не чаще раза в год. Он также заметил, что нельзя исключать из Закона «О государственных закупках» закупки, которые проводятся государственными и муниципальными компаниями.

«Это не частная лавочка руководителей компаний. Хотят получить оперативность, а на деле получим умножение коррупции и обогащение», — считает нардеп.

Он также предлагает исключить пафосные выражения, не имеющие юридической нагрузки: «благосостояние нации» и так далее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229719/
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