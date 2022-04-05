Акционерные общества, госпредприятия хотят исключить из системы госзакупок

Акционерные общества, муниципальные и госпредприятия хотят исключить из системы госзакупок. Об этом в своем Telegram канале сообщил депутат Дастан Бекешев.
По его словам, в парламенте прошли слушания по законопроекту «О государственных закупках». В документе предлагается исключить из системы госзакупок ряд ведомств и организаций. В частности депутат отметил, что ЗАО «Альфа Телеком» (Megacom), Международный аэропорт «Манас» и ГП «Кыргыз темир жолу» нельзя исключать из госзакупок, поскольку это государственные предприятия, а не частные.
«Давайте сделаем правила общими для всех. Пусть для всех действует Закон «О государственных закупках». Не важно, это администрация президента или кто. Я против того, чтобы убрать из списка акционерные общества. Нельзя этого делать. Типография, аэропорт, «Мегаком» — это деньги народа. Это не частный бизнес. Если железную дорогу и аэропорт исключим из списка, в одном и том же месте будут трижды ремонт проводить. Поэтому все должно публиковаться на сайте», — рассказал Дастан Бекешев.
«Многие предложения не учтены. Непонятно, зачем проводить слушания, если мнения взяты во внимание, но не учтены», — сказал он и озвучил свои дополнительные предложения по проекту закона.
Парламентарий предлагает запретить вносить безудержные поправки. Поправки в закон должны вноситься не чаще раза в год. Он также заметил, что нельзя исключать из Закона «О государственных закупках» закупки, которые проводятся государственными и муниципальными компаниями.
«Это не частная лавочка руководителей компаний. Хотят получить оперативность, а на деле получим умножение коррупции и обогащение», — считает нардеп.
Он также предлагает исключить пафосные выражения, не имеющие юридической нагрузки: «благосостояние нации» и так далее.