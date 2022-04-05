Наблюдение за птицами. Как хобби помогает развивать науку и туризм

Бердвотчинг, или наблюдение за птицами популярно во многих странах. И Кыргызстан не исключение. Два года назад любители-орнитологи даже создали ассоциацию. О хобби, науке, туризме редакция 24.kg поговорила с учредителем ассоциации Нуржан Алымкановой.

— Расскажите, как у вас появилось такое хобби?

— Меня с детства интересовала природа. Мне повезло, что были разные кружки, выписывали журнал «Юный натуралист», книги про насекомых, бабочек, собирали гербарий.

Но на одном из мероприятий, по-моему, в 2015 году, исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин рассказал, что зимой на Иссык-Куле бывают фламинго. Мне стало интересно. Уточнила, где их можно встретить на озере, и поехали со знакомыми, в том числе и теми, кто уже увлекался птицами. Объехали весь Иссык-Куль, останавливались в разных местах, но в тот год, к сожалению, фламинго так и не встретили. Зато интерес у меня остался, с тех пор стала увлекаться наблюдением за птицами. Много ездила, познакомилась с орнитологами, бердвотчерами, в том числе из других стран. Так все вылилось в такое хобби.

— А какие у вас были самые запоминающиеся встречи с пернатыми?

— Мне больше всего нравится наблюдать, когда птицы чем-то занимаются: вьют гнезда, охотятся, едят. Раньше я работала в офисе в центре города на 12-м этаже. Там гнездилось много стрижей: это шумные, веселые птицы. И однажды стала свидетельницей охоты на них сокола. Стрижи невероятно быстрые, могут низко летать, но в силу строения своего тела не могут взлетать с земли. Поэтому, в основном, садятся на крыши, ветки деревьев, откуда они как бы бросают себя в воздух и уже дальше летят. И я наблюдала из окна офиса, как сокол влетел в эту стаю, начал преследовать одного стрижа, гнать того к земле. Для сокола охота увенчалась успехом.

Вторая запомнившаяся встреча — сапсан. Был дождь, смотрю через окно на крышу соседнего дома и понимаю, что там сидит какая-то птица. Взяла фотоаппарат, приблизила — а это сапсан. В центре города. Мокрый, на соседней крыше. Они редко встречаются, их надо искать, долго наблюдать.

В городе на самом деле можно увидеть много птиц. Главное, отрывать голову от гаджетов и смотреть в небо. Нуржан Алымканова

Например, в парках, на бульварах можно увидеть коршунов, маленьких ястребов, в садах — некоторых перелетных птиц. К примеру, есть очень редкая птица, ее даже мало кто из наших орнитологов видел и снимал — райская мухоловка. Мои друзья-бердвотчеры, у них частный дом недалеко от центра города, в своем саду ее увидели в прошлом году во время ее осенней миграции. Это просто фантастика.

— А вы сами каких редких птиц встречали?

— Сразу не скажу. Наверное, это черный аист, который гнездился в Боомском ущелье. Мы видели гнездо, птенцов. Это было еще интересно тем, что наблюдать можно было с трассы. Но они очень чувствительные, и перестали там гнездиться, потому что сейчас там много стало туристов — их водят в каньоны.

— Нуржан, а насколько у нас развит бердвотчинг, много наблюдателей за птицами в стране?

— В нашем сообществе около 20 человек. Мы наблюдаем за птицами в городе, выезжаем на природу, в горы. Есть и иностранцы, которые занимались бердвотчингом на родине и продолжают это делать в нашей стране.

Среди нас есть те, кто профессионально фотографирует, есть такие, кто просто отмечает встречи с птицами в своем списке. Мы иногда собираемся, у нас есть сайт birds.kg, на котором уже более 14 тысяч фотографий птиц, с их описанием, указанием времени и места встречи. Бердвотчинг — это больше любительская орнитология.

Есть даже такое соревнование «Большой год» — кто больше видов птиц сфотографирует за 12 месяцев. Нуржан Алымканова

Много лет люди просто занимались наблюдением, а пару лет назад объединились в организацию — орнитологическое сообщество Кыргызстана. К сожалению, пандемия помешала нам реализовать многие проекты — мы бы хотели запустить мероприятия, во время которых любой желающий мог бы присоединиться к наблюдению за птицами. Это могут быть экскурсии по городу, по стране. Проведение различных исследований, где гнездятся птицы и так далее.

— А вы проводили подобные исследования?

— Да, в 2018-м или 2019 году после создания новых природных парков «Алакай» и «Кан Ачуу» нас пригласили оценить их потенциал для развития бердвотчинга. Мы были там с экспедицией. Жили в палатках, наблюдали, кто там есть. В Токтогульском районе нашли одну колонию кумаев (грифов), которые гнездятся недалеко от трассы. Мы тогда написали свои рекомендации — сделать смотровую площадку, организовать подкормку. К сожалению, у меня потом не было времени поехать, посмотреть, что сделали.

Еще один удачный кейс сотрудничества — микрозаповедник «Ак-Булун» на Иссык-Куле. Там очень хорошо наблюдать за птицами. Там живет редкий вид жаворонка — солончаковый, зимой много водоплавающих. Но когда начинали ездить на полуостров, часто видели сети, патроны. Потом появилась идея создать там микрозаповедник, местное сообщество поддержало ее и сейчас это местная достопримечательность. Теперь люди могут приходить туда наблюдать за птицами. Вход туда платный.

Заповедник охраняют местные жители, он создает инфраструктуру, позволяет сообществу зарабатывать и в то же время сохранять экосистему. К тому же расположен недалеко от трассы, и люди, которые возвращаются или едут в Каракол, могут там остановиться, посмотреть птиц, воздухом подышать, что-нибудь купить, попить чай-кофе — тем самым сделав вклад в развитие местного сообщества и поехать дальше. Это один из приятных моментов, который вытекает из моего хобби.

Вообще, бердвотчинг может быть одним из направлений туризма. Уже сегодня в страну приезжает немало любителей птиц из разных стран. Нуржан Алымканова

Я считаю, что турист-бердвотчер — один из лучших. Он любит природу, не будет что-то рвать, бросать мусор.

— Наверное, сведения о птицах, собираемые вами, могут представлять научную ценность. С учеными сотрудничаете?

— Конечно. Мы же любители и не всегда можем сразу определить вид птицы, которую сфотографировали. Мы выкладываем снимки на нашем сайте, который нам помогали делать бердвотчеры из Казахстана. Кстати, они тоже помогают определять птиц, если у нас возникают затруднения.

У нас бывают случаи первой фиксации какой-либо птицы в той или иной местности Кыргызстана. И они, кстати, не так уж и редки. И такие данные очень ценны для орнитологов.

Наши наблюдения помогают им в научной работе. Не всегда они могут выехать куда-то, мы для них «ноги-руки-глаза». А мы только рады этому сотрудничеству.

— Бердвотчером может стать любой человек?

— Да. Можно начать фотографировать, зарегистрироваться на нашем сайте, выкладывать снимки, узнавать, что за птицу снял. Можно и не фотографировать, просто смотреть, фиксировать. Общаться.

— А сколько за «большой год» удается зафиксировать птиц?

— Я в прошлом году мало выезжала, так что в моем списке около 80 птиц, у наших рекордсменов — около 250, а всего в Кыргызстане насчитывается около 400 видов. У кого есть время, возможность, стараются еженедельно выезжать на природу и наблюдать за птицами. Многие специально ездят в другие регионы, чтобы увидеть новых птиц. На юге, например, можно встретить те виды, которых нет на севере и наоборот. Например белых аистов.

А вообще в мире это очень популярное занятие, особенно у пенсионеров. Среди бердвотчеров больше мужчин. Возможно, это связано с тем, что исторически это хобби появилось из охоты. Его даже иногда называют бескровной охотой.