В Иссык-Кульской области государству вернули 50 гектаров сельхозземель

В Иссык-Кульской области государству вернули земли сельхозназначения стоимостью более 17 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что надзорный орган продолжает работу по возвращению земель сельскохозяйственного назначения, незаконно занятых и переданных в частную собственность.

Проверка установила, что постановлениями Тюпской районной государственной администрации пахотные земли общей площадью 49,8 гектара незаконно выделены трем фермерским хозяйствам.

Для возврата земельных участков в суд внесены исковые заявления, которые полностью удовлетворены.

На основании акта прокурорского реагирования указанные земельные участки возвращены государству.