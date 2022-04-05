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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 493,6 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 233 тысячи 600 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 493 миллиона 628 тысяч 801 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 494 тысячи 930), Индии (43 миллиона 29 тысяч 44), Бразилии (30 миллионов 15 тысяч 357), Франции (26 миллионов 218 тысяч 724), Великобритании (21 миллион 522 тысячи 955), России (17 миллионов 651 тысяча 48), Турции (14 миллионов 907 тысяч 378), Аргентине (9 миллионов 43 тысячи 98), Иране (7 миллионов 171 тысяча 165), Колумбии (6 миллионов 86 тысяч 233), Испании (11 миллионов 551 тысяча 574), Италии (14 миллионов 877 тысяч 144) и Германии (21 миллион 706 тысяч 329).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 169 тысяч 702. За сутки показатель вырос на 16 тысяч 889 человек. В том числе в США всего скончались 997 тысяч 123 человека, Бразилии — 660 тысяч 570, Индии — 521 тысяча 358, Мексике — 323 тысячи 223, России — 362 тысячи 581, Великобритании — 166 тысяч 378 и Италии — 159 тысяч 909.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 968 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 393 тысячи 904, Узбекистане — 237 тысяч 888, Таджикистане — 17 тысяч 786.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229704/
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