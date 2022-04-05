В Оше теперь можно узнать информацию о памятниках истории и культуры по QR-коду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как отмечается, работа начата в рамках реализации программы «Ош — провайдер Великого шелкового пути».

Проект направлен на популяризацию истории и культуры среди молодежи, поддержку развития туристического сектора города и региона. По QR-коду можно узнать, когда установили памятник, биографию личности, какой вклад в историю он/она внесли, фотоматериалы. Все это предоставлено на трех языках — кыргызском, русском и английском.

Уточняется, что QR-коды пока установлены возле 20 объектов.