Более 1 миллиона граждан Кыргызстана встали на миграционный учет в России

Серьезного оттока трудовых мигрантов из России не наблюдается. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов.

По его словам, пока вообще никакого оттока нет. И добавил, что в России находится примерно 8-9 миллионов трудовых мигрантов.

Как отметил Вадим Коженов, уход иностранных компаний не повлиял на работу мигрантов. Число мигрантов в РФ почти не меняется уже несколько лет, фиксируются только единичные случаи возвращения работников на родину.

Всего в России по итогам 2021 года 13 миллионов 392 тысячи 897 человек стояли на миграционном учете (учитывались иностранцы и лица без гражданства). По итогам 2020-го таковых было 9 миллионов 802 тысячи 448 человек. Рост за год составил 36,63 процента.

Узбекистан по итогам прошлого года занял первое место по числу зафиксированных граждан — 4 миллиона 961 тысяча 301 факт постановки на миграционный учет. На втором месте идут граждане Таджикистана — 3 миллиона 76 тысяч 781. На третьем — Кыргызстан (1 миллион 63 тысячи 928 фактов постановки на учет).