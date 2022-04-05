Россия снимает ограничения и возобновляет авиасообщение с 52 странами

Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительстива РФ со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.

Он уточнил, что подписал соответствующий документ, который ждали авиаотрасль и граждане. «Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 государств... Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами», — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, с 27 марта 2020 года Российская Федерация прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими государствами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

9 марта 2022-го Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран — Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.