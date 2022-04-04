5 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Ахунбаева, Политехнической, Чолпон-Атинской, Элебесова, Московской, Усенбаева, Токтогула, Таш-Кумырской, Токтоналиева, переулок Каменный;

9.30-18.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманджан Датки, Салиевой;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 7, отрезки улиц Скрябина, Байтика Баатыра, Радищева, Боконбаева, Тоголока Молдо, Московской, Логвиненко, Коенкозова, Абдраева, Чуйкова, Исанова, Токтоналиева, 6в.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Восток (улицы Курманбек, Сейтек, Семетей), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Мичурина, Восточная, Северная, Калинина, Комсомольская, Пионерская, Кирова, Чапаева, Луганская, Мамыркалиева, 9 Мая, 8 Марта), Горная Маевка, Кызыл Берлик, Прохладное, Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыт, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова), Гроздь (улицы Пятилетка, Верхние Ат-Баши, Гроздненская, Заводская, 60 лет Октября, Чуйская, Юбилейная, Садовая, Участок), Пригородное (улицы Юбилейная, Эркиндик, Береговая, Юбилейная, Островского, Горького, Гагарина, Новая, МТФ, жилмассивы «Умут», «Ынтымак», «Жаштык»), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, Южная, Проектируемая, Набережная, Новосельская, Мостовая, Сельповская, Речная, Новая, Сельсоветская, Садовая, Виноградная, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный, ПМК-3), Мыкан (улица Линейная), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская), Дачное (улицы Рыбака, Шевченко, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Мадиева, Конур Осмон, Салкын, жилмассивы «Торт-Гуль», «Карагул Акмат»), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Кытай уулу, Школьная, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан, Чункурчак, Татыр, II отделение, Теплые ключи;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Южная, Ломоносова, Высоцкого, Радиоцентральная, Новая, Авиагородок, Спортивная, Проектируемая, Черемушки), Восточное (улицы Молодая Гвардия, Дружбы, Школьная), поселок Южный (улицы Вишневая, Гагарина, Королева);

9.00-18.00 — село Новопавловка;

9.30-17.00 — села Чат-Кель (водоснабжение), Кунтуу (улицы Иманалиева, Осмоналы, Молдосан, переулок Западный),Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Южная, Заречная, Западная, Юбилейная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Новосадовая, Фрунзе, Фрунзенская, Средняя, Береговая, Садовая, Животноводство, Строительная, Восточная, Проектируемая, Лесная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Советская, Фрунзе, Комсомольская, Октябрьская, больница), Ак-Суу (улица Гвардейская);

9.00-18.00 — село Ак-Башат (улица Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинды (улица 60 лет Октября), села Тельман, Бухара, Эркин-Сай;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Чапаева, Труда, Ключевая, Тулебердиева, 50 лет Киргизии, Луговая, Орджоникидзе, Степная, Центральная, Полевая, Крупской, Садовая, Фрунзенская, Кожомбердиева, Комсомольская, Крылова, 8 Марта, Пограничная, Чкалова, Пушкина, Грибоедова, Мичурина, Оборонная, Чуйская, Кооперативная, Токтогула, Дорожная, Тихая, Интернациональная, Буденного, Кошевого, переулок Садовый);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Дмитриевка, Бирдик (улицы Аламанова, Юбилейная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Токмакская, Западная), Отогон (улица Туту);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Саадаева, Ленина, Верхняя, Луговая, Охотничья, Набережная, Новолуговая, Космодемьянской, Амбулаторная, 42, район СШ № 2;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Сайлык, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Чуй (улицы Октябрьская, Маркса);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Октябрь, Саз-Булак, Бейшеке (улица Южная).