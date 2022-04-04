Обвал стены многоэтажки. Госстрой назвал допущенные при строительстве нарушения

Госстрой сообщил результаты работы комиссии по обрушению ограждающих конструкций при строительстве многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Фрунзе и Акиева в Бишкеке.

Напомним, 27 марта в столице стена строящейся многоэтажки обвалилась на соседний жилой дом. В результате пострадали три человека.

Отмечается, что строительство 15-этажного объекта с подземным автопаркингом начато на основании положительного заключения государственной экспертизы от 13 ноября 2020 года. Проектированием занималось ОсОО «Арх Модерн», а строительно-монтажные работы вел генеральный подрядчик ОсОО «КейДжи Восток Сервис».

Проектная документация разработана на основании Архитектурно-планировочных условий (АПУ), где были представлены и согласованы все необходимые заключения и письма-согласия от соответствующих технических служб.

Уточняется, что экспертиза проектной документации на соответствие проектно-технических решений требованиям нормативно-технических документов проведена по всем разделам проектной документации с выдачей положительного заключения.

В ходе комиссионной проверки в объекте строительства установлено:

первый ряд кладки из пенобетонных блоков уложен на цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава;

горизонтальное армирование осуществлено сеткой диаметром проволоки 3 миллиметра вместо 5 миллиметров, крепление сетки к элементам каркаса отсутствует;

не выдерживается периодичность горизонтального армирования через каждые два ряда кладки, фактически на всю высоту стены уложен только один ряд армирующей сетки на высоте 0,6 метра от уровня междуэтажного перекрытия;

отсутствуют вертикальные включения усиления кладки. На участках, оставленных под монолитные включения на других этажах, шаг составляет 4 тысячи 500 миллиметров вместо предусмотренных проектом 3 тысяч миллиметров;

в нарушение требований техники безопасности не предусмотрены улавливающие сетки через каждый этаж, предохраняющие от возможного падения грузов и строительных материалов, на лестничных маршах в основном отсутствуют временные ограждения;

при смене производителя работ на уровне 12-го этажа (вместо А.Ибраева назначен М.Жолдошев) не был составлен акт технического состояния с приемом-передачей объекта;

застройщиком не представлены сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы, в том числе на блоки из пенобетона. В результатае проведенных испытаний фактическая средняя прочность применяемых пенобетонных блоков составила 0,56 МПа вместо 2,89 МПа, то есть всего 19 процентов от проектной прочности, что не соответствует государственному стандарту ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие».

Кроме того, комиссионная проверка установила отсутствие на объекте надлежащего технического и авторского надзора, операционного и входного контроля, в результате чего допущены грубейшие отклонения от проекта и поставка на объект строительных изделий, не предусмотренных проектом.

Также управлением архитектурно-строительного контроля не приняты своевременные меры по оценке соответствия строительных работ по устройству самонесущих стен, отсутствовал контроль за деятельностью ответственных работников управления со стороны руководства управления.

В Госстрое отметили, что результаты проверки будут вынесены на рассмотрение комиссии для принятия мер к ответственным лицам авторского надзора, технического надзора заказчика, производителя работ, в частности аннулирования квалификационных сертификатов, ответственности генеральной подрядной организации — ОсОО «Кейджи Восток Сервис» в части приостановления действия лицензии на производство строительно-монтажных работ.

Комиссия также рассмотрит ответственность сотрудников государственного архитектурно-строительного контроля, непосредственно инспектировавших указанный объект.