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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Суд не удовлетворил иск задержанного на миллион сомов за нарушение прав человека

Первомайский районный суд Бишкека отказал в удовлетворении иска в 1 миллион сомов за нарушение прав человека. Именно в такую сумму осужденный оценил страдания в изоляторе временного содержания, где он провел девять месяцев вместо положенных 48 часов. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

По ее данным, длительный срок житель Узгенского района 28-летний Адилет Асанов содержался в ИВС ОВД Ноокенского района в антисанитарных условиях и тесноте, у него была скудная некачественная еда и отсутствовал доступ к воде. Полностью отсутствовала связь с внешним миром. В помещении не было доступа естественного света и свежего воздуха. Из инвентаря в камере были только две двухъярусные железные кровати и четыре грязных матраса, никаких постельных принадлежностей не выдавалось. Стол и стулья в камере отсутствовали, поэтому есть заключенным приходилось либо сидя на кровати, либо прямо на полу.

В январе прошлого года Адилет Асанов объявил голодовку из-за того, что более 20 дней не имел доступа к воде — он и другие содержащиеся в ИВС не могли даже просто умыться.

Это уже второй отказ со стороны суда, первый отказ в удовлетворении иска последовал со стороны Ноокенского районного суда в апреле 2021-го (Асанов был осужден в мае 2020 года за вымогательство). Между тем, по словам директора Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Валентины Гриценко, это единственный в их практике случай, когда осужденный пожаловался в суд на условия содержания в ИВС.

Само дело осужденного судебная коллегия Джалал-Абадского областного суда по гражданским и экономическим делам отправила на новое рассмотрение, назвав основания, по которым суд первой инстанции отказал в принятии искового заявления Адилета Асанова, «ошибочными», а доводы частной апелляционной жалобы — «нашедшими свое подтверждение».

«При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо полно и всесторонне исследовать его обстоятельства. Исковое требование основывается на восстановлении прав и свобод человека посредством взыскания компенсации морального вреда с государства в связи с необеспечением установленных условий содержания в ИВС ОВД Ноокенского района», — говорилось в постановлении областного суда.

«Мы редко видим подобные постановления, когда облсуд отменяет решение суда первой инстанции, отказавшегося принять иск о компенсации морального вреда за нарушение прав человека», — прокомментировал решение суда адвокат правозащитной организации «Справедливость» Уткир Джаббаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229663/
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