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Общество

Всемирный день здоровья. В Бишкеке в парке «Ынтымак» высадят саженцы

В Бишкеке в парке «Ынтымак» высадят саженцы. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья.

По его данным, акция «Посади дерево — подари планете жизнь» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Она пройдет 6 апреля в 10.00.

В центре отметили, что основной их целью является повышение осведомленности общественности о причинах экологического характера, ежегодно уносящих жизни 13 миллионов человек в мире.

Во время акции желающие могут пройти экспресс-тест на ВИЧ, измерить уровень сахара в крови, давление, получить консультацию по здоровому образу жизни, отказу от табакокурения, оказанию первой медицинской помощи, а также вакцинироваться против COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229660/
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