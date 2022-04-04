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Общество

Метеоролог в эфире узнал о торнадо у своего дома и удивил зрителей реакцией

Руководитель отдела метеорологии американского телеканала NBC Washington Дуг Каммерер в прямом эфире узнал о торнадо, проходящем рядом с его домом, и позвонил сыну, чтобы предупредить его. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, Дуг Каммерер рассказывал прогноз погоды, в то время как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о торнадо в США. Метеоролог показал карту надвигающегося смерча и, рассмотрев ее, заметил, что он будет проходить в районе, где находится его дом. После этого Каммерер прервал рассказ, чтобы позвонить своему сыну.

«Слушай, приятель, я хочу, чтобы ты спустился в подвал, у нас предупреждение о торнадо. Хочу убедиться, что ты и Кали как можно скорее спуститесь вниз, хорошо?» — попросил он.

Синоптик также обратился к зрителям и объяснил, что должен был предупредить детей, так как они наверняка не знали о торнадо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229658/
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