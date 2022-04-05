В Бишкеке 5 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 12 часов 53 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.37. Полный календарь Орозо-2022 можете посмотреть здесь.



У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Ахунбаева, Политехнической, Чолпон-Атинской, Элебесова, Московской, Усенбаева, Токтогула, Таш-Кумырской, Токтоналиева, переулок Каменный;

9.30-18.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманджан Датки, Салиевой;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 7, отрезки улиц Скрябина, Байтика Баатыра, Радищева, Боконбаева, Тоголока Молдо, Московской, Логвиненко, Коенкозова, Абдраева, Чуйкова, Исанова, Токтоналиева, 6в.

9.00-17.00 — район, ограниченный улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арчой, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии, БЧК, улицей Саадаева;

жилые массивы «Красный строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик», «Салам-Алик». Подробнее

У кого намечается той Жээнбек Кулубаев

Родился 5 апреля 1963 года. Заведующий отделом внешней политики администрации президента КР.

Бакыт Торобаев

Родился 5 апреля 1973 года. Заместитель председателя кабинета министров.

Самат Шатманов

Родился 5 апреля 1986 года. Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, директор департамента туризма.

Памятные даты

Международный день нравственности

25 июля 2019-го Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой учреждена памятная дата, отмечаемая ежегодно 5 апреля.

Известные принципы или правила нравственности (одно из которых именуется «золотым») сформировались давно. Они содержатся и в религиозных нормах, на них выстроены и нормы правовые в том числе. Налицо теснейшая взаимосвязь между различными видами социальных норм, где общей является задача — регулирование отношений между людьми.

Международный день супа

Фото из интернета. Шорпо – национальный кыргызский суп

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского soupe, а оно — от латинского suppa, что в переводе «хлеб, размоченный в отваре или бульоне».

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты.

Люди, которые меняли мир

Родился Тимур Фрунзе

В 1923 году в Харькове родился сын Михаила Фрунзе летчик-истребитель Тимур Фрунзе.

Совершил девять успешных боевых вылетов. Сбит в районе Старой Руссы. После войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов

Фото из интернета. Сагынбек Ишенов

В 1934 году в Чуйском районе родился художник, режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов.

С 1961-го работал на киностудии «Киргизфильм». В 1977 году возглавил группу художников-мультипликаторов киностудии. Художник-постановщик игрового и анимационного кино. Режиссер первых кыргызских мультфильмов («Цифры спорят», 1977; «Олокон», 1978; «Старик Меке и черный великан», 1979 и других).

Кинохудожник, пионер кыргызской мультипликации, народный артист и заслуженный деятель искусств КР в год своего 80-летия рассказал корреспонденту 24.kg о тревогах и о том, для кого создавался его многолетний труд в Дон-Арыке. Интервью можно прочитать по ссылке.

Родился поэт Александр Никитенко

Фото из интернета. Александр Никитенко

Родился в 1948 году в Душанбе (Таджикистан) в семье служащего. С 1951-го жил во Фрунзе. Работал наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл, редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем журнала «Литературный Киргизстан» (1979-1988), с 1998 года— корреспондент газеты «Вечерний Бишкек», а затем «Моя столица».

Первая его книга стихов «Подсолнух» издана во Фрунзе в 1979-м.

Член Союза писателей СССР (1983), Союза независимых писателей Кыргызстана (1991), Союза писателей Кыргызстана (1993). Занимался переводами кыргызской поэзии, начиная от классика Алыкула Осмонова и до самого молодого тогда члена писательского союза Акбара Рыскулова.

Весной 2014 года в Бишкеке вышли в свет сразу две новые книги стихотворений Александра Никитенко — сборники «Я бета тебя» и «Небо в нас самих». Всего выпустил 20 книг.

Умер в 2014-м.

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