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Общество

Как Кыргызстан обеспечивает водную безопасность, обсудили на Всемирном форуме

Делегация представителей государственных органов Кыргызской Республики приняла участие в девятом Всемирном водном форуме в городе Дакаре в Сенегале.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, цель форума, посвященного теме «Водная безопасность для мира и развития», заключалась в ускорении и эффективной реализации глобальной повестки дня в области водных ресурсов, что является необходимым условием для достижения устойчивого развития, особенно в странах, где вода имеет жизненно важное значение.

Основное внимание уделено четырем приоритетным задачам:

  • водная безопасность и санитария;
  • вода для развития села;
  • сотрудничество, средства и инструменты, включая важнейшие вопросы финансирования, руководства, управления знаниями и инноваций.

В рамках форума более 3 тысяч человек из стран дальнего и ближнего зарубежья приняли участие в 90 официальных сессиях. На специальной сессии «Сотрудничество стран Центральной Азии для обеспечения водной безопасности в условиях изменения климата» выступил представитель Кыргызской Республики.

Было отмечено негативное воздействие изменения климата на Кыргызстан. Особое внимание было обращено на сокращение водных ресурсов в результате таяния ледников, снижения сезонных осадков и иных факторов. И что рациональное и эффективное использование водных ресурсов и их энергетического потенциала при наблюдаемом росте спроса на воду и энергоресурсы в стране являются для Кыргызстана одними из приоритетных задач.

Заявлялось о необходимости совершенствовать механизм водно-энергетического сотрудничества, которое предусматривало бы сбалансированный обмен водными и энергетическими в Центральной Азии.

По итогам форума принята Дакарская декларация, призывающая поощрять инновационные механизмы финансирования и инвестиции частного сектора в водоснабжение и санитарию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229633/
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